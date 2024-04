Tchad : Le MPT réaffirme son engagement envers la vision de Mahamat Idriss Déby pour la stabilité

Dans sa déclaration, le Président National du MPT, Ibrahim Moussa Youssouf, a rappelé que le Mouvement Populaire Tchadien fait partie des 127 partis ayant signé la convention soutenant le candidat de la coalition pour les élections présidentielles. À la suite du lancement officiel de la campagne et de la présentation du programme politique par Mahamat Idriss Déby Itno, le MPT adhère à cette vision, en mettant l'accent sur la stabilité, qui est essentielle dans le contexte tchadien.



L'instabilité au Soudan a causé des divisions parmi les différentes communautés, entraînant des affrontements entre factions, des conséquences désastreuses, notamment l'insécurité, la perte de vies humaines, la migration forcée, la destruction des villes et d'autres conséquences fâcheuses. La paix, la réconciliation nationale et la sécurité sont des priorités absolues pour les Tchadiens. Sans elles, il est impossible de mener une vie quotidienne normale, d'éduquer les enfants, de travailler, de se déplacer librement dans tout le pays, de créer des cadres de réflexion et de partager des expériences.



Cette cohésion sociale est cruciale pour réaliser la vision de Mahamat Idriss Déby Itno lors de son prochain mandat, axée sur le renforcement de la stabilité, la réforme de l'État, la refonte du système éducatif, la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, le renforcement du rôle de la femme, l'accès généralisé à l'eau et à l'énergie, la diversification de l'économie grâce aux opportunités existantes, la poursuite de la modernisation du système de santé tchadien, le renforcement des relations internationales, la promotion de la culture et du tourisme, et la construction d'infrastructures pour désenclaver le pays.



Le Mouvement Populaire Tchadien affirme son soutien total et indéfectible à la coalition Tchad Uni pour remporter les élections au premier tour et mettre en œuvre ce programme politique.