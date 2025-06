Tchad : Le Maire adjoint de Moundou inspecte les travaux d'aménagement dans le 2ème arrondissement

Accompagné du 2ème secrétaire de séance et d'un agent de la police municipale, et en présence du Délégué du 2ème arrondissement, Adoum Tidjani Abakoura Fouhgoumi, le Maire adjoint s'est rendu successivement au bureau du délégué, dans des bureaux en rénovation, ainsi qu'au garage municipal.







Partout où il est passé, Dionkey Hubert a échangé avec le chef de chantier, félicité et encouragé le personnel du 2ème arrondissement. Il a insisté sur la nécessité de recruter de nouveaux agents de la police municipale et a pris note des doléances du délégué, soucieux d'améliorer les conditions de travail et de vie.







"Cette mission de proximité traduit la volonté de la municipalité de suivre de près les actions engagées pour le bien-être des citoyens. Le 2ème arrondissement mérite toute notre attention, et nous veillerons à ce que les travaux soient réalisés dans les règles de l'art," a déclaré le Maire adjoint.







Cette visite témoigne de l'engagement de la mairie à assurer un suivi rigoureux des projets de développement local.