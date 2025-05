C'est dans le cadre de la lutte contre les incendies dans la ville de Mao que la commune de Mao a initié cette formation pour renforcer les capacités, l’efficacité et la flexibilité opérationnelle des sapeurs-pompiers sur le terrain.





Le Maire de la commune de Mao, Mahadi Ali Alifeï, a exhorté les sapeurs-pompiers à se mettre résolument au travail et a exprimé sa gratitude envers le formateur pour son engagement et son leadership dans l’accompagnement des pompiers.