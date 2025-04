TCHAD

Tchad : Le Maire de N'Djaména et les forces de sécurité s'unissent pour faire appliquer les décisions municipales

Alwihda Info | Par Peter Kum - 4 Avril 2025

Dans le cadre d'une synergie d'action et pour affiner des stratégies visant à faire face à l'inapplication des décisions municipales par la population, le Maire de N’Djaména a reçu, ce 3 avril, les responsables des forces de défense et de sécurité, en présence des deux Secrétaires de séance, du Secrétaire Général, de l'Inspecteur des services municipaux et du Conseiller Technique du Maire.