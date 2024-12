Tchad - Le Mandoul Occidental célèbre la démocratie : un hommage à Idriss Déby Itno et un appel à la paix

Le 1er décembre, à l'occasion de la 34e édition de la Journée de la Liberté et de la Démocratie, le préfet du département de Mandoul Occidental, Maïmara Abba Adji, a présidé une cérémonie de prise d'armes.





Lors de cette cérémonie, le préfet a rendu un hommage mémorable au feu Maréchal Idriss Déby Itno, soulignant son rôle dans la lutte pour la liberté et la démocratie au Tchad.





Le préfet a également profité de cette occasion pour appeler la population à promouvoir une culture de la paix, de la solidarité, du vivre-ensemble et de la cohabitation pacifique. Il a insisté sur l'importance de garantir les acquis de la liberté et de la démocratie, afin d'assurer un avenir harmonieux pour tous les Tchadiens.





Cette commémoration renforce l'engagement des autorités locales et de la population pour les valeurs de paix et de démocratie.