Tchad : Le Ministère de Finances renforce la sécurisation d'interconnexion des Banques au Datacenter

L'objectif principal est donc d'améliorer les recettes tout en renforçant la sécurité et la résilience des systèmes informatiques. Mabrouk Ouedo a souligné que cette collaboration entre le ministère et les banques représente un pas significatif vers l'amélioration globale du système bancaire. Il est convaincu que cette initiative contribuera à bâtir un environnement financier plus robuste pour le Tchad.



Cette interconnexion des banques au datacenter du Ministère des Finances par le biais d'un VPN sécurisé témoigne de l'engagement continu du gouvernement tchadien à moderniser et sécuriser son infrastructure financière, dans le but ultime de favoriser une croissance économique durable pour le pays.