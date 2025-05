Tchad : Le Ministère de la Jeunesse et des Sports communique sur l'absence d'AfrotroniX à l'inauguration du Stade Olympique

Initialement invité à offrir un spectacle de haute intensité pour cet événement, le Ministère a annoncé que l’artiste AfrotroniX ne pourra malheureusement pas être présent. Selon le communiqué, ce désistement est dû à la proximité de la date de l’événement, qui ne permet pas à l'artiste de déployer le spectacle prévu dans les conditions requises. Bien que la performance n'ait été prévue que pour une heure et demie, les contraintes logistiques et artistiques n’ont pas permis de réajuster les délais nécessaires à sa mise en œuvre.





Le Ministère a déclaré prendre acte du désistement d'AfrotroniX tout en saluant son engagement envers la culture tchadienne.





Cependant, le comité d'organisation tient à assurer au peuple tchadien qu'une célébration artistique de haute intensité, reflétant la richesse et la diversité du patrimoine culturel national, sera bien au rendez-vous. Des artistes locaux de renom se produiront, et un match gala de football est également prévu, afin de conférer à cet événement un caractère historique particulier, symbole d’unité et de fraternité.





À cet effet, le Ministère de la Jeunesse et des Sports lance un appel solennel à toute la population tchadienne afin qu'elle participe massivement à cette grande célébration de l’unité nationale.