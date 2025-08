Tchad : Le Ministre de l'Eau et de l'Énergie clôture l'atelier de préparation du PND 2025-2030

L’Eau : Projets d’alimentation en eau potable en milieu urbain et rural, gestion durable des ressources hydriques, et résilience face au changement climatique.

Propositions pour la gestion des eaux usées et l'amélioration des conditions sanitaires. L’Énergie : Initiatives pour l’électrification rurale, développement de mini-réseaux, renforcement du réseau national, et promotion des producteurs indépendants d’électricité.

Objectifs chiffrés pour 2030

de couverture en assainissement. 90 % d’électrification nationale, avec un accent sur les énergies renouvelables et les partenariats publics-privés.

À l'issue des travaux, les participants ont élaboré et validé 26 projets représentant un investissement total de 1,908 milliard de dollars pour le secteur de l’énergie et de 2,9 milliards de dollars pour l’eau et l’assainissement. Ces projets sont structurés autour des trois piliers stratégiques du ministère :Selon le Ministre, ces projets visent à atteindre des objectifs ambitieux pour 2030 :Le Ministre a salué la contribution de tous les acteurs et a souligné que cet atelier est une étape décisive pour défendre la vision du ministère à Abu Dhabi et mobiliser les financements nécessaires. Il a également remercié le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno pour sa vision, ainsi que le Premier Ministre et le Ministre des Finances pour leur engagement.En conclusion, il a déclaré que c'est grâce à un travail de détermination et de méthode que ces secteurs pourront devenir des leviers de développement durable, de paix sociale et de justice territoriale au Tchad.