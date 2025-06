Tchad : Le Ministre de l'Eau et de l'Énergie en mission dans le Wadi Fira, promet des actions concrètes

À Erre, première étape de cette série de visites, le Ministre et sa suite ont été chaleureusement accueillis par les autorités locales et la population. Un chapelet de doléances leur a été présenté, mettant en lumière des problèmes cruciaux : l'accès à l'eau et à l'énergie, l'insuffisance des structures et des ressources humaines dans les secteurs éducatif et sanitaire, l'accès au gaz butane, ainsi que la présence de plus de 60 000 réfugiés aggravant la situation humanitaire. Très attentif, le Ministre a rassuré les habitants que leurs doléances seraient transmises aux autorités compétentes pour des actions concrètes et appropriées. Mieux encore, séance tenante, il a donné des instructions pour la construction d'un château d'eau de 100m³.







Une situation similaire à Matadjana et Tronga : le Ministre exige des comptes

La situation à Matadjana et à Tronga s'avère presque similaire. À Matadjana, bien que cinq forages soient installés avec un débit cumulé de 55m³, les travaux de construction d'un château d'eau, débutés en 2023, sont à l'arrêt. La délégation s'est également rendue sur place pour constater l'état d'un barrage dont une partie a cédé. À Tronga, malgré l'installation de quatre forages avec un débit de 15m³, les travaux d'un château d'eau de 150m³ n'ont pas encore commencé.







Face à ces retards et dysfonctionnements, le Ministre a haussé le ton et a instruit ses services compétents de prendre des mesures immédiates. « Il faut interpeller les entreprises en charge de la réalisation de ces ouvrages. Il est inadmissible que des gens prennent de l’argent et disparaissent sans travailler. Le Tchad d'aujourd'hui, dirigé par le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, ne permet pas ce désordre », a martelé Passalé Kanabé Marcelin.







Une visite saluée par les populations locales

Cette visite a été hautement saluée par les autorités locales qui, pour la plupart, ont souligné que c'est la première fois qu'un Ministre vient à leur rencontre pour comprendre leur situation. Pour elles, cette démarche témoigne de l'intérêt des plus hautes autorités pour leur bien-être social.