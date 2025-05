TCHAD

Tchad : Le Ministre de l'Eau et de l'Énergie inspecte les projets hydrauliques et énergétiques à Moussoro et exige une accélération des travaux

Alwihda Info | Par Peter Kum - 3 Mai 2025

Arrivé le 1er mai 2025 dans le chef-lieu de la province du Barh-El Gazal, Moussoro, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Monsieur 𝐏𝐚𝐬𝐬𝐚𝐥é 𝐊𝐚𝐧𝐚𝐛é 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐢𝐧, et sa délégation ont entrepris une visite d'inspection approfondie des sites des projets d'infrastructures hydrauliques et énergétiques en cours dans la ville.