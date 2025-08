Tchad : Le Ministre de la Femme et de la Petite Enfance renforce sa collaboration avec World Vision

Un engagement commun pour la protection et l'autonomisation

Le Ministre a souligné que leurs échanges "fructueux qu’inspirants" ont confirmé leur détermination à unir leurs efforts pour relever les défis auxquels sont confrontées les femmes et les enfants. La collaboration se concentrera sur trois axes principaux : protection, autonomisation et résilience.





Ambassadeur Kitoko Gata Ngoulou a insisté sur l'importance d'investir dans les femmes et les enfants, car "c’est investir dans l’avenir de notre nation". Il a réaffirmé l’engagement de son département ministériel à travailler en synergie avec World Vision et tous ses partenaires.





Pour le Ministre, seule une approche collective et inclusive permettra de transformer les défis en opportunités et les promesses en réalités tangibles.