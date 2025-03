Tchad : Le Ministre de la Jeunesse et des Sports encourage les Sao dans leur préparation pour la Coupe du Monde

Ce dimanche 9 mars 2025, l'académie de football de Farcha Mélèzi a accueilli une visite importante du Ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Maïdé Hamit Lony. Ce dernier est venu encourager l'équipe nationale du Tchad, les Sao, en pleine préparation pour la Coupe du Monde.





Des entraînements intensifs sous la houlette du nouveau sélectionneur





Sous la direction du nouveau sélectionneur, Tahir Zakaria Gardia, les Sao intensifient leurs entraînements, alternant exercices techniques, physiques et tactiques. L'ambiance est à la solidarité et à l'engagement, avec un objectif clair : représenter dignement le Tchad sur la scène mondiale.





Un soutien gouvernemental sans faille





Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, accueilli par les responsables de la FTFA et le staff technique, a exprimé sa fierté et son soutien aux joueurs. "Vous êtes les porte-drapeaux du Tchad sur la scène internationale. Il est de notre devoir de vous soutenir, et nous le ferons sans relâche", a-t-il déclaré. Il a également insisté sur l'importance de la discipline et du travail d'équipe pour atteindre l'objectif de la qualification pour la CAN 2027.





Les Sao, une fierté nationale





Le ministre a souligné que les Sao sont une "véritable fierté nationale" et que "tout le Tchad est derrière vous". Il a participé à quelques échanges avec les joueurs, les encourageant à donner le meilleur d'eux-mêmes.





Un appel à la patience et à l'espoir





Galvanisés par ces mots de soutien, les Sao ont poursuivi leurs exercices avec détermination. Le ministre a lancé un appel au peuple tchadien à être patient et à croire en cette équipe ambitieuse. "Le chemin vers la Coupe du Monde s'annonce long et semé d'embûches, mais avec l'appui du gouvernement, du public et des autorités, en particulier le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, qui met le sport au centre de ses préoccupations, les Sao du Tchad semblent prêts à relever le défi", a-t-il déclaré.