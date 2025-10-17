Tchad : Le Ministre délégué Ahmat Oumar Ahmat inspecte les chantiers communaux à Massakory

La Cité des Hautes Autorités

En visite de travail dans la province du Hadjer Lamis, le ministre délégué chargé du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, M. Ahmat Oumar Ahmat, s'est rendu à Massakory pour inspecter plusieurs chantiers et infrastructures communales.Au programme de cette visite figuraient :Le ministre s'est dit impressionné par le travail accompli par M. Korom Kosso Mahamat, le maire de la commune, qu'il a félicité pour son sens du devoir et son efficacité. Il a déclaré :M. Ahmat Oumar Ahmat a encouragé le maire à poursuivre ses efforts, notamment dans les domaines du numérique, de la formation professionnelle et du développement économique local. Il a salué la création du Centre de Formation Numérique et les initiatives de formation qui ont déjà permis à plus de 650 jeunes, femmes et filles d’acquérir des compétences en fabrication de savon, textile, agriculture et jardinage.Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des projets de décentralisation et de développement local, avec pour objectif de renforcer les capacités des communes et de promouvoir une gouvernance de proximité efficace.