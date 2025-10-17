Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le Ministre délégué Ahmat Oumar Ahmat inspecte les chantiers communaux à Massakory


Alwihda Info | Par Abakar Adoum Abdoulaye - 17 Octobre 2025


En visite de travail dans le Hadjer Lamis, le Ministre délégué chargé de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, M. Ahmat Oumar Ahmat, a inspecté plusieurs chantiers et infrastructures communales à Massakory ce mercredi 15 octobre 2025.


Tchad : Le Ministre délégué Ahmat Oumar Ahmat inspecte les chantiers communaux à Massakory


  En visite de travail dans la province du Hadjer Lamis, le ministre délégué chargé du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, M. Ahmat Oumar Ahmat, s'est rendu à Massakory pour inspecter plusieurs chantiers et infrastructures communales.

 

Au programme de cette visite figuraient :
  • La Cité des Hautes Autorités
  • Le chantier présidentiel en cours de finition
  • La Mairie de Massakory
  • Le service de la voirie
  • Le Centre de Recherche Numérique

 

Le ministre s'est dit impressionné par le travail accompli par M. Korom Kosso Mahamat, le maire de la commune, qu'il a félicité pour son sens du devoir et son efficacité. Il a déclaré :
« Si toutes les communes du Tchad travaillaient avec le même engagement que celle de Massakory, nous n’aurions aucun problème de développement local. »
M. Ahmat Oumar Ahmat a encouragé le maire à poursuivre ses efforts, notamment dans les domaines du numérique, de la formation professionnelle et du développement économique local. Il a salué la création du Centre de Formation Numérique et les initiatives de formation qui ont déjà permis à plus de 650 jeunes, femmes et filles d’acquérir des compétences en fabrication de savon, textile, agriculture et jardinage.
« Vous méritez des encouragements. Continuez ce travail remarquable au service de la population, » a-t-il conclu.

 

Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des projets de décentralisation et de développement local, avec pour objectif de renforcer les capacités des communes et de promouvoir une gouvernance de proximité efficace.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 16/10/2025

Tchad : à Miski, quatre balles pour une discussion autour d’une boisson

Tchad : à Miski, quatre balles pour une discussion autour d’une boisson

Tchad : un jeune homme de 19 ans poignarde un homme d'une trentaine d'années pour une cigarette Tchad : un jeune homme de 19 ans poignarde un homme d'une trentaine d'années pour une cigarette 16/10/2025

Populaires

Tchad : viagra et vody, un marché florissant

16/10/2025

حملة الإيسيسكو في تشاد تواصل نشر ثقافة السلام والتعايش داخل المدارس

16/10/2025

Tchad : les gens changent-ils vraiment ou c’est juste les circonstances ?

16/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ? Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ? 10/10/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter