Tchad : Le Ministre délégué Ahmat Oumar Ahmat inspecte les chantiers communaux à Massakory

En visite de travail dans la province du Hadjer Lamis, le ministre délégué chargé du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, M. Ahmat Oumar Ahmat, s'est rendu à Massakory pour inspecter plusieurs chantiers et infrastructures communales.
Au programme de cette visite figuraient :
- La Cité des Hautes Autorités
- Le chantier présidentiel en cours de finition
- La Mairie de Massakory
- Le service de la voirie
- Le Centre de Recherche Numérique
Le ministre s'est dit impressionné par le travail accompli par M. Korom Kosso Mahamat, le maire de la commune, qu'il a félicité pour son sens du devoir et son efficacité. Il a déclaré :
« Si toutes les communes du Tchad travaillaient avec le même engagement que celle de Massakory, nous n’aurions aucun problème de développement local. »M. Ahmat Oumar Ahmat a encouragé le maire à poursuivre ses efforts, notamment dans les domaines du numérique, de la formation professionnelle et du développement économique local. Il a salué la création du Centre de Formation Numérique et les initiatives de formation qui ont déjà permis à plus de 650 jeunes, femmes et filles d’acquérir des compétences en fabrication de savon, textile, agriculture et jardinage.
« Vous méritez des encouragements. Continuez ce travail remarquable au service de la population, » a-t-il conclu.