Tchad - Le Ministre des Affaires Étrangères à l'écoute de son personnel : Un nouveau souffle pour la diplomatie tchadienne

Le Ministre d'État, Ministre des Affaires Étrangères, S.E. Dr Abdoulaye-Sabre Fadoul, a entamé une nouvelle dynamique au sein de son ministère en organisant une rencontre de prise de contact avec l'ensemble du personnel. Cette initiative témoigne de sa volonté de placer le dialogue et l'écoute au cœur de sa gestion.





Échanges constructifs et identification des défis





Cette rencontre a permis aux agents du ministère d'exprimer leurs préoccupations et de partager leurs expériences. Le Ministre a ainsi pu identifier les défis liés aux conditions de travail et prendre la mesure des attentes de son personnel.



Un cadre de travail fondé sur les valeurs et la collaboration





Le Ministre a souligné l'importance d'un cadre de travail structuré, basé sur la discipline, la rigueur et le respect de la hiérarchie. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la collaboration et l'esprit d'équipe pour une diplomatie tchadienne efficace et performante.





Engagement pour l'amélioration des conditions de travail et le renforcement des capacités





Abdoulaye-Sabre Fadoul a réaffirmé son engagement à œuvrer pour l'amélioration des conditions de travail et à renforcer les capacités du personnel. Il a rappelé à chacun son devoir envers le service public et la nation, les invitant à se mobiliser pour relever les défis de la diplomatie tchadienne.