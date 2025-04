Tchad : Le Ministre des Infrastructures Évalue les chantiers de Bongor

En mission à Bongor, le Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l'Entretien Routier, Monsieur AMIR IDRISS KOURDA, accompagné de son équipe et des responsables locaux, a effectué une visite de terrain ce dimanche 13 avril 2025. L'objectif principal de cette inspection était d'évaluer l’état d’avancement des travaux de construction du pont reliant Bongor à Yagoua, d'inspecter les voiries urbaines en cours de modernisation, et de constater l’état général d'autres infrastructures importantes dans la province.





La visite a débuté sur le chantier du pont Bongor-Yagoua, une infrastructure stratégique pour les échanges commerciaux et les liens entre le Tchad et le Cameroun. Sur place, les ingénieurs en charge du projet ont présenté en détail les travaux déjà réalisés, les défis techniques rencontrés sur le terrain, ainsi que les délais prévus pour l'achèvement de cet ouvrage crucial. Le Ministre a insisté fermement sur la nécessité impérative de respecter scrupuleusement les normes techniques de construction et les délais de livraison, soulignant l’importance capitale de ce pont pour le désenclavement de la région et la dynamisation des échanges transfrontaliers.





La délégation ministérielle s’est ensuite rendue sur les différents chantiers des voiries urbaines de Bongor, où plusieurs axes routiers sont actuellement en pleine construction. Ces travaux de modernisation visent à améliorer significativement la mobilité urbaine au sein de la ville, à renforcer la sécurité routière pour les usagers, et à mettre en place un réseau d'assainissement efficace afin de prémunir la population contre les inondations récurrentes.





« Le développement passe inéluctablement par des infrastructures solides et pérennes. Nous sommes ici aujourd’hui pour nous assurer que les projets en cours avancent conformément aux engagements pris envers la population de Bongor et de sa région. », a déclaré avec insistance le Ministre AMIR IDRISS KOURDA.





À cette occasion, le Chef du Département chargé des Infrastructures a réaffirmé l’engagement constant du gouvernement à poursuivre les investissements nécessaires dans les infrastructures de base, tout en lançant un appel pressant à une collaboration étroite et fructueuse entre l'État, les collectivités locales et l'ensemble des populations concernées par ces projets structurants.