Tchad : Le Ministre des Infrastructures annonce des projets routiers majeurs à Mao

Le Ministre a tenu une réunion de travail avec les autorités locales afin de s’informer sur l’état des infrastructures dans la province et de mieux cerner les besoins de la population. Ces échanges ont permis de faire émerger les attentes prioritaires des habitants, notamment en matière de réseau routier et d’équipements publics.



La délégation ministérielle s’est ensuite rendue sur le chantier de construction de l’hôpital provincial de Mao, dont le taux d’exécution est estimé à 60 %. Le Ministre a également visité l’un des plus importants ravins de la localité, situé dans le quartier Lakouass, représentant un danger pour les habitants.



Dans le même élan, M. Amir Idriss Kourda a évoqué le projet de bitumage de la route Ngouri–Mondo–Mao ainsi que celui de la voirie urbaine de Mao, prévu sur un linéaire de 20 kilomètres. Il a assuré que ces chantiers seront lancés dans les tout prochains jours.



Le Ministre a également insisté sur l'urgence de l’aménagement de l’axe Bol–Mao, nécessitant une piste rurale praticable. Il a souligné que cette route est stratégique pour le désenclavement de la région et doit être considérée comme une priorité nationale.