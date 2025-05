Tchad : Le Ministre des Infrastructures inspecte les chantiers de voiries urbaines à N'Djaména en prévision de la saison des pluies

Chantier de 37km des voiries urbaines de Farcha (CGCOC) : Les travaux de terrassement et les couches de base sont achevés. La pose des caniveaux, en cours, devrait être finalisée dans les 15 prochains jours, selon la mission de contrôle. Cependant, l'entreprise rencontre des difficultés d'approvisionnement en gasoil. Le Ministre a insisté sur le fait que ces problèmes logistiques sont de la responsabilité de l'entreprise et doivent être résolus rapidement. Il a également demandé une accélération des travaux en vue d'une livraison prévue pour la fin du mois de mai. Par ailleurs, le Ministre a visité le chantier de construction du collecteur de 3,70 km destiné à desservir l'ensemble du 1er arrondissement, pour lequel un délai de 15 jours a également été fixé pour la finalisation. Sur le chemin, il a instruit l'entreprise et le bureau de contrôle de relancer dans les plus brefs délais les travaux, actuellement stagnants, de la route de 2,200 km.