TCHAD

Tchad : Le Ministre des Infrastructures rencontre les cadres pour une meilleure gestion

Alwihda Info | Par Peter Kum - 13 Juin 2025

Le Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l'Entretien Routier, Amir Idriss Kourda, et la Secrétaire d'État, Haoua Abdelkerim Ahmadaye Bakhi, ont tenu une rencontre de prise de contact avec les cadres récemment promus au sein de leur département. Cette réunion a rassemblé les Secrétaires Généraux, les Inspecteurs Généraux, les Directeurs Généraux, les responsables des Organismes sous tutelle, ainsi que les Directeurs et Inspecteurs techniques.