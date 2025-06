Tchad : Le Moyen-Chari élabore son mécanisme de suivi du Plan de Développement Provincial 2027 à Sarh

Cet atelier, organisé par le ministère des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération Internationale, en partenariat avec le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, bénéficie de l'appui technique et financier de l'UNICEF. Il rassemble des autorités administratives, des représentants des services déconcentrés, des élus locaux, des leaders communautaires et traditionnels, ainsi que des membres de la société civile et des partenaires au développement.





L'enjeu majeur de cette rencontre est de mettre en place un dispositif de pilotage efficace du développement territorial. Ce dispositif permettra de mesurer les avancées, d'identifier les freins et d'assurer la redevabilité de toutes les parties prenantes.





Mbaïguedim Mokamdodé, chef de mission et analyste des politiques économiques au ministère de la Prospective Économique et des Partenariats Internationaux, a affirmé : « Ce que nous bâtissons ici, c’est un cadre de suivi participatif, rigoureux et orienté vers l’impact. Un outil indispensable pour traduire les ambitions du PDP 2027 en résultats concrets sur le terrain. »





Oumar Abdel Banat, représentant de l’UNICEF, a souligné que cette démarche s'inscrit dans une volonté claire de faire de la décentralisation un levier de progrès humain. « Il est fondamental que les décisions budgétaires et les plans d’action soient sensibles aux besoins des enfants, des femmes et des groupes marginalisés. L’inclusion et la participation doivent être les piliers de la planification locale », a-t-il précisé.





Présidant la cérémonie, Fidel Kodé Ngolo, secrétaire général de la province du Moyen-Chari, a exhorté les Comités Provinciaux et Départementaux d’Action à considérer cet atelier comme un véritable tournant stratégique, et non comme une simple formalité administrative. « L’État soutient fortement la décentralisation et l’autonomisation des collectivités territoriales. À nous de transformer cette volonté politique en réalisations tangibles au bénéfice de nos communautés », a-t-il déclaré.





Le Moyen-Chari est l'une des neuf provinces pilotes ayant déjà validé leur plan de développement provincial, dans le cadre du Plan National de Développement (PND). Cette dynamique est renforcée par l’accompagnement constant de partenaires comme l’UNICEF, qui veillent à une meilleure intégration des droits humains et des objectifs de développement durable dans les politiques locales.





L'objectif est clair : faire du Moyen-Chari un laboratoire de gouvernance locale efficace, participative et résolument tournée vers l'horizon 2027. Cet atelier se conclura le 14 juin 2025.