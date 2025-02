Tchad : Le PAM à l'écoute des besoins des populations du Lac

Le PAM, depuis 2017, déploie des initiatives de résilience en investissant dans des solutions durables pour les populations vulnérables, notamment à travers la restauration des terres. Ces projets visent à assurer la sécurité alimentaire à long terme et à répondre de manière pérenne aux besoins des communautés.



Le PAM et les autorités tchadiennes maintiennent une coopération étroite pour répondre aux besoins humanitaires urgents des habitants du Lac. En parallèle, l’organisation poursuit ses efforts pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations les plus vulnérables, tout en soutenant les initiatives locales de développement afin de faciliter la transition vers l’autosuffisance alimentaire.