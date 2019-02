Tchad : Le PAM remet des équipements et matériels au ministère de l’Education

Le MENPC et le PAM travaillent depuis 1978 sur un programme d’alimentation et de nutrition scolaire qui a pour objectif d’améliorer l’accès à une éducation de qualité pour les enfants issus des ménages ruraux vulnérables à l’insécurité alimentaire et la malnutrition. A cet effet, le Ministère a notamment mis sur pied une Direction de l’Alimentation, la Nutrition et la Santé Scolaire, chargée de coordonner le programme de cantine scolaire au niveau national et du suivi des cantines scolaires au niveau régional.



En 2018, malgré l’insuffisance des ressources financières, le PAM a pu délivrer des repas nutritifs à près de 60,000 enfants scolarisés dans dix régions de la bande sahélienne. Ces régions sont caractérisées par des taux de malnutrition aiguë et chronique élevée et des taux de scolarisation très faibles, surtout pour les filles. En 2019, le PAM cherche à renforcer le lien entre la production locale et l'alimentation scolaire pour une autonomisation des cantines scolaire. Cet approche permet de booster l'économie locale directement par l'achat auprès des producteurs locaux ou indirectement par l'augmentation des revenus qui sont réinvestis dans les communautés renforçant ainsi dans le long terme, la résilience des communautés autour des écoles.