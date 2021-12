Tchad : Le PASOC renforce les élus locaux du Hadjer Lamis et Chari Baguirmi

Elle vise les modules suivants : gestion des équipements communaux, relations entre les communes et les organisations de la société civile (OSC), élaboration de budget participatif, le contrôle citoyen et la recevabilité, vie associative et gestions des OSC, montage de micros projets de développement socio-économique, comment assurer la gestion administrative et financière des OSC et la prise en compte du genre dans les OSC.



Cette formation a regroupé les élus locaux et les représentants des OSC du Chari-Baguirmi et de Hadjer Lamis à Massakory. Elle a était présidée par le préfet du département de Dagana, Bechir Mahamat Taher. Celui-ci a exhorté les participants à plus de détermination pour atteindre les objectifs fixés par le PASOC.



Pour le chef de mission Bernard Solo, l’objectif recherché est d’appuyer une initiative visant la mise en place d’un corps national de volontaires des OSC tchadiennes en complémentarité avec l’intervention de l’État.