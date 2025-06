Tchad : Le PNUD équipe 100 centres de santé en réfrigérateurs solaires

Cette initiative s'inscrit dans la mise en œuvre du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS), dont l'objectif est d'améliorer les indicateurs de performance en matière de vaccination. Les réfrigérateurs solaires garantiront une meilleure conservation des vaccins, un élément crucial pour renforcer le système de santé, particulièrement dans les zones reculées.





Présent lors de la cérémonie, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a salué cette dotation. Il a souligné qu'elle contribuera à réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies infantiles évitables, ainsi qu'à l'élimination du tétanos maternel et néonatal. Le ministre a également insisté sur l'importance d'un acheminement rapide et efficace de ces équipements vers les centres bénéficiaires, afin d'éviter les problèmes d'accessibilité durant la saison des pluies.







De son côté, le représentant résident du PNUD au Tchad, M. Jos de la Haye, a réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner le gouvernement tchadien et ses partenaires dans le renforcement du système de santé. Il a précisé que cette action s'inscrit dans le Plan National de Développement, lequel vise à garantir un accès équitable à des soins de santé de qualité pour tous les Tchadiens, tout en améliorant les infrastructures et le plateau technique local.