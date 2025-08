Tchad : Le PRET exige une enquête indépendante sur la mort du Dircab Mouanodji

Le Président du PRET, Bongoro Théophile, a condamné cet acte qu'il qualifie de « barbare et inhumain » et qui soulève de graves interrogations sur les circonstances du drame.





Il a fermement demandé qu’une enquête rigoureuse, indépendante et transparente soit ouverte sans délai pour faire la lumière sur cette affaire et identifier les responsabilités. Pour lui, il est impératif d'agir avec courage et responsabilité pour défendre la dignité humaine et rétablir la confiance du peuple dans les institutions.





Le PRET a adressé ses sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de Fulbert Mouanodji, ainsi qu’à toutes les personnes affectées par cette perte tragique.