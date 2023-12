Tchad : Le Parti RAPAD prône le "NON" dans le 7e arrondissement de N’Djamena

Le président Nobo Ndjibo a tout d’abord commencé son discours en posant des questions auxquelles les militants ont tous répondus « NON » en chœur. Ces questions posées par le président du parti sont toutes celles qui sont du genre a emmené les militants à comprendre les avantages de l’Etat fédéré.



Après avoir longuement fait la différence entre l’Etat unitaire et fédéré, le président du parti dit qu’il croit fermement à la fédération. Il poursuit en disant que chaque peuple doit s’organiser et œuvrer à sa destination selon sa culture et sa potentialité locale. Nobo Ndjibo a conclu en disant qu’il n’a plus besoin de battre campagne car les conséquences de l’Etat unitaire parlent déjà d’elles mêmes.