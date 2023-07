Tchad : Le Parti des Démocrates pour le Renouveau reporte son meeting suite à une interdiction

Le PDR a pris acte de l'interdiction stricte de l'événement, notifiée par l'arrêté n°093 du 12 juillet 2023 du ministre de la sécurité publique et de l'immigration.



Dans le communiqué, le PDR a appelé ses membres, militants et sympathisants à rester vigilants en vue de sursauts futurs pour le renouveau du Tchad, la justice sociale, l'égalité des chances, et surtout pour la liberté et la souveraineté de la patrie.



Le Président du PDR, Izadine Ahmat Tidjani, a conclu le communiqué en réaffirmant l'engagement du parti pour le renouveau du Tchad.