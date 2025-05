Tchad : Le Premier Ministre rencontre l'Ambassadeur de l'Inde pour renforcer la coopération bilatérale

Après avoir souligné l'excellente qualité des liens entre les deux nations, le Premier ministre Allah Maye Halina a exprimé le désir de voir ces relations se renforcer davantage à travers des partenariats accrus dans des domaines tels que l'éducation, la santé et l'énergie.





Au cours de cet entretien, l'ambassadeur de l'Inde, Son Excellence Hifzur Rahman, a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir le Tchad et à accompagner le gouvernement tchadien dans ses efforts de développement socio-économique.





Pour concrétiser cette coopération, l'Inde accorde chaque année des bourses d'études et des formations destinées au renforcement des capacités des étudiants et des fonctionnaires tchadiens souhaitant poursuivre des études supérieures. De plus, la représentation diplomatique de l'Inde au Tchad facilite l'obtention de visas pour les Tchadiens se rendant en Inde, en réduisant considérablement leur coût voire en les octroyant gratuitement.





Cette première visite de l'ambassadeur indien auprès du Chef du Gouvernement tchadien ouvre la voie à des perspectives prometteuses de partenariats multiformes entre les deux pays.