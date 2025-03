Tchad : Le Premier ministre reçoit une délégation de la Chambre Panafricaine de Commerce et d'Industrie

Ce jeudi 27 mars 2025, le Premier ministre, Chef du gouvernement, Amb. Allah Maye Halina, a accordé une audience à une délégation de la Chambre Panafricaine de Commerce et d'Industrie. Cette délégation était conduite par Ali Adji Mahamat Seïd, Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat (CCIAMA) du Tchad, qui est par ailleurs le Président de la Chambre Panafricaine de Commerce et d'Industrie (PACCI).

Objectif de la Visite L'objectif principal de cette rencontre était de discuter du fonctionnement de cette institution panafricaine et des efforts déployés pour renforcer les relations commerciales entre les pays de la sous-région. La délégation a mis en avant les initiatives et les projets en cours pour promouvoir le commerce interafricain, un facteur clé pour le développement économique des États membres.

Importance des Relations Commerciales

Le dialogue entre le Premier ministre et la délégation a permis de rappeler l'importance de la coopération économique et commerciale dans la région. Les discussions ont également abordé les défis rencontrés et les opportunités à saisir pour améliorer l'intégration régionale et favoriser une croissance économique durable. Cette audience illustre l'engagement du gouvernement tchadien à soutenir et à promouvoir les initiatives du secteur privé, particulièrement celles qui visent à renforcer les liens commerciaux entre les nations africaines. La collaboration entre les institutions comme la PACCI et le gouvernement est essentielle pour stimuler l'économie régionale et créer des synergies bénéfiques pour tous les pays concernés.