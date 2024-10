Tchad : Le Président Deby de retour à N'Djamena après une tournée diplomatique fructueuse

Paris : au cœur de la Francophonie

À Paris, le Président Deby a participé au 19ème sommet de la Francophonie, un événement majeur qui rassemble les dirigeants de pays ayant en partage la langue française. Il a également eu des entretiens bilatéraux avec son homologue français, Emmanuel Macron, lors desquels ils ont abordé des sujets tels que la coopération bilatérale, la sécurité régionale et les enjeux de développement.



Abu Dhabi : un partenariat stratégique

Le déplacement à Abu Dhabi a permis au Président tchadien de renforcer les liens d'amitié et de coopération avec les Émirats Arabes Unis. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, notamment dans les domaines économique et énergétique.



Un accueil chaleureux à N'Djaména

À son retour à N'Djaména, le Président Deby a été accueilli par de hautes personnalités de l'État, témoignant ainsi de l'importance accordée à cette visite. Cet accueil chaleureux souligne l'attachement du peuple tchadien à son Président et à sa politique étrangère.



Les enjeux de cette tournée

Cette tournée diplomatique s'inscrit dans la continuité de la politique étrangère du Tchad, qui vise à renforcer les relations avec les partenaires traditionnels et à nouer de nouveaux partenariats. Les échanges avec les dirigeants français et émiratis ont permis au Président Deby de présenter les priorités de son pays en matière de développement et de sécurité.



Perspectives d'avenir

Les résultats de cette tournée diplomatique sont attendus avec impatience. Les accords et les engagements pris lors de ces visites devraient se traduire par des actions concrètes sur le terrain, contribuant ainsi au développement du Tchad.