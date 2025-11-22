Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le Projet PASCOV distribue des kits scolaires à N'Djamena pour soutenir l'éducation des enfants vulnérables


Alwihda Info | Par - 23 Novembre 2025


N’Djamena, le 22 novembre 2025 – L'École Primaire Officielle de Mandjafa, située dans le 7e Arrondissement de la capitale, a accueilli ce samedi la cérémonie de remise de kits scolaires au profit de ses élèves boursiers. Cette activité s'inscrit dans le cadre du Projet d'Appui à la Scolarisation des Enfants issus des Couches Vulnérables (PASCOV), piloté par l'ONG ASJT.


Placée sous le parrainage de Mme Ngaoudje Florentine, Maire Adjointe de la Commune du 7e Arrondissement, représentée par M. Latcha Himde Victor, la cérémonie, riche en couleurs, a été marquée par plusieurs temps forts :

  • L'exécution de l'hymne national, La Tchadienne.

  • Diverses allocutions officielles et associatives.

  • La remise symbolique des kits scolaires aux élèves boursiers.

  • La remise d’attestations symboliques aux élues de la circonscription (Maire Adjointe et Députés) et à certaines personnalités, en reconnaissance de leur engagement pour l'éducation.

  • La visite des salles de classes.



L'événement a réuni des autorités administratives, des leaders des Organisations de la Société Civile (OSC), des leaders religieux, des parents d’élèves et les élèves concernés.

 



 Appels à la Synergie et aux Doléances

 

Dans son mot de bienvenue, la Directrice de l'école de Mandjafa a rendu un hommage mérité à l'ONG ASJT et à la cellule d'exécution du projet avant de clore son intervention par un chapelet de doléances portant sur les besoins de l'établissement.

 

Mme Ardjune Mahamat, représentante de la cellule d'exécution du projet, a présenté l'initiative PASCOV et a lancé un vibrant appel aux OSC et aux personnes de bonne volonté pour qu’elles viennent en aide à l'école de Mandjafa.

 

Le Président de l'ONG ASJT, M. Ahmat Saleh Soumaïne Tanguir, a insisté sur le fait que c'est uniquement par une synergie d'action que les conditions d'études des enfants et leur scolarisation seront améliorées. Bien que le projet ait rencontré des difficultés, il a salué la coordination pour avoir « joué pleinement son rôle conformément à sa feuille de route ». Il a conclu en exhortant les autorités et les acteurs à mutualiser davantage d'efforts pour que les enfants de Mandjafa puissent étudier dans des conditions optimales.

 


Soutien Gouvernemental et Municipal

 

M. Latcha Himde Victor, représentant la Marraine de l'événement, a précisé que le projet PASCOV s'inscrit en droite ligne de la politique du Gouvernement, sous l'impulsion du Premier Ministre et grâce à la vision éclairée du Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, qui fait de l'éducation et de la jeunesse une priorité nationale.

 

Il a souligné que la Commune du 7e Arrondissement ne ménagera « aucun effort » pour accompagner l'ONG ASJT, tant dans le cadre du projet PASCOV que dans les projets futurs, dans l'intérêt des administrés.

 

L'ONG ASJT a tenu à remercier l'ensemble des parties prenantes pour leur mobilisation lors de cet événement, qui a pris fin à 11h30 par une photo de famille.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


