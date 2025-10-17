









TCHAD Tchad : Le Projet PILIER présente ses réalisations contre les inondations aux médias

Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 18 Octobre 2025



Le Projet Intégré pour la Lutte contre les Inondations et la Résilience Urbaine à N’Djamena (PILIER) a organisé un café médias ce 17 octobre 2025 pour informer et sensibiliser la population sur ses actions. Cette rencontre visait à présenter les activités, les réalisations du projet et à renforcer la communication sur la gestion des déchets et la prévention des inondations dans la capitale.





Dans le souci d’informer et de sensibiliser la population sur ses actions de lutte contre les inondations, les cadres du Projet Intégré pour la Lutte contre les Inondations et la Résilience Urbaine à N’Djamena (PILIER) ont organisé, le 17 octobre 2025, un café médias. Cette rencontre avait pour objectif d’échanger avec les professionnels des médias afin de présenter les activités du projet, d’informer le public et de renforcer la communication sur la gestion des déchets et la prévention des inondations.

Participants et Thématiques Abordées La séance d’échanges a rassemblé plusieurs cadres du projet PILIER, incluant experts, ingénieurs, communicants, partenaires et techniciens. Diverses thématiques ont été abordées, notamment la présentation du projet, ses actions et ses réalisations.



M. Ahmat Guihini, coordinateur du projet PILIER, a mis en avant les principales réalisations effectuées au cours des deux dernières années. Mis en vigueur le 9 octobre 2023, le projet bénéficie du soutien de la Banque mondiale et est mis en œuvre par la Cellule de Suivi et de Coordination des Projets (CSCP) du ministère des Infrastructures et du Désenclavement, via l’Unité de Gestion des Projets (UGP).

Objectif et Financement Placé sous la tutelle du ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat (MATUH), le projet dispose d’un financement initial de 150 millions de dollars américains, auquel s’ajoute un financement additionnel de 50 millions de dollars, pour une durée totale de six ans, soit jusqu’au 30 octobre 2029.



L’objectif principal du projet PILIER est de réduire les risques d’inondations et de renforcer la planification urbaine ainsi que les services urbains résilients au climat dans la ville de N’Djamena.

Les Cinq Composantes du Projet PILIER Protection contre les inondations et infrastructures de drainage : Investissements dans la protection contre les inondations pluviales et fluviales. Planification urbaine et services communautaires résilients au climat : Promotion d’interventions communautaires et amélioration de la préparation et de la réponse aux catastrophes. Gestion et suivi du projet : Suivi, coordination et évaluation du projet. Réponse d’urgence et contingence : Mobilisation de financements additionnels en cas de catastrophe majeure. Construction et réhabilitation des ouvrages d’art : Reconstruction des infrastructures endommagées et désenclavement des zones à risque pendant la saison des pluies.

Principales Réalisations du Projet En 2024, avec le soutien de partenaires techniques et financiers tels que la Banque mondiale et le PNUD, le projet PILIER a confié plusieurs actions à la mairie de N’Djamena. Parmi les réalisations : 12 pompes mobiles d’une capacité de 1 400 m³/heure pour la mairie.

9 pompes mobiles d’une capacité de 540 m³/heure pour le comité technique.

Installation de 7 pompes à la station de pompage de Saint-Martin et à la radio.

Renforcement de la station de Lamadji avec deux nouvelles pompes fixes de 1,5 m³/s chacune.

Aménagement d’un bureau pour le personnel technique. Gestion des Déchets Les actions de gestion des déchets comprennent : Curage de 256 km d’infrastructures de drainage.

Étude hydrogéologique et clôture de l’alvéole de Gassi. Concernant les équipements : 41 tricycles pour la précollecte des déchets remis à la mairie.

Appui au Comité national de prévention et de gestion des inondations par l’acquisition de matériels d’intervention.

Lancement de l’acquisition de données aériennes.

Renforcement des capacités des observateurs de stations hydrologiques. Réalisations en Cours En 2025, plusieurs actions sont déjà réalisées ou en cours : Campagne de curage sur 312 km linéaires.

Acquisition de 12 camions et 20 caissons pour la commune de N’Djamena.

Acquisition d’engins lourds : 2 niveleuses, 2 tractopelles, 1 pelle hydraulique de 20 tonnes, 2 chargeuses sur pneus et 2 compacteurs à rouleaux. Communication et Sensibilisation Le PNUD accompagne le projet PILIER dans la mise en œuvre de sa stratégie de communication visant à informer la population sur la gestion des déchets et la prévention des inondations. En collaboration avec la mairie de N’Djamena, le projet a curé 546 km de canaux en deux ans et installé plusieurs bacs à ordures dans les lieux publics.

Projets à Venir Parmi les projets en cours figurent la construction de 3 km de digue reliant Walia à Ngueli, sur la rive droite de N’Djamena, ainsi que la réalisation de canaux de drainage. Le projet PILIER se veut ainsi non seulement une réponse d’urgence, mais aussi un programme de développement durable, au service d’une capitale plus résiliente face aux inondations. Dans le souci d’informer et de sensibiliser la population sur ses actions de lutte contre les inondations, les cadres du Projet Intégré pour la Lutte contre les Inondations et la Résilience Urbaine à N’Djamena (PILIER) ont organisé, le 17 octobre 2025, un café médias. Cette rencontre avait pour objectif d’échanger avec les professionnels des médias afin de présenter les activités du projet, d’informer le public et de renforcer la communication sur la gestion des déchets et la prévention des inondations.La séance d’échanges a rassemblé plusieurs cadres du projet PILIER, incluant experts, ingénieurs, communicants, partenaires et techniciens. Diverses thématiques ont été abordées, notamment la présentation du projet, ses actions et ses réalisations.M. Ahmat Guihini, coordinateur du projet PILIER, a mis en avant les principales réalisations effectuées au cours des deux dernières années. Mis en vigueur le 9 octobre 2023, le projet bénéficie du soutien de la Banque mondiale et est mis en œuvre par la Cellule de Suivi et de Coordination des Projets (CSCP) du ministère des Infrastructures et du Désenclavement, via l’Unité de Gestion des Projets (UGP).Placé sous la tutelle du ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat (MATUH), le projet dispose d’un financement initial de 150 millions de dollars américains, auquel s’ajoute un financement additionnel de 50 millions de dollars, pour une durée totale de six ans, soit jusqu’au 30 octobre 2029.L’objectif principal du projet PILIER est de réduire les risques d’inondations et de renforcer la planification urbaine ainsi que les services urbains résilients au climat dans la ville de N’Djamena.En 2024, avec le soutien de partenaires techniques et financiers tels que la Banque mondiale et le PNUD, le projet PILIER a confié plusieurs actions à la mairie de N’Djamena. Parmi les réalisations :Les actions de gestion des déchets comprennent :Concernant les équipements :En 2025, plusieurs actions sont déjà réalisées ou en cours :Le PNUD accompagne le projet PILIER dans la mise en œuvre de sa stratégie de communication visant à informer la population sur la gestion des déchets et la prévention des inondations. En collaboration avec la mairie de N’Djamena, le projet a curé 546 km de canaux en deux ans et installé plusieurs bacs à ordures dans les lieux publics.Parmi les projets en cours figurent la construction de 3 km de digue reliant Walia à Ngueli, sur la rive droite de N’Djamena, ainsi que la réalisation de canaux de drainage. Le projet PILIER se veut ainsi non seulement une réponse d’urgence, mais aussi un programme de développement durable, au service d’une capitale plus résiliente face aux inondations.





Dans la même rubrique : < > Tchad - Türkiye : L'Ambassadeur au Forum Économique Afrique-Türkiye N’Djamena : Interruption brutale et tensions aux hommages de l'artiste Ray's Kim ​Tchad : le CEFOD lance l’opération "Coup de Cœur" pour soutenir l’extension de sa Business School Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)