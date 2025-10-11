Tchad : Le Projet RENFORT remet neuf motos au ministère de la Santé pour la lutte contre la malnutrition

Cette dotation vise à renforcer la logistique des équipes de terrain dans la lutte contre la malnutrition.
La coordonnatrice nationale du projet RENFORT, Onetangarti Madjibeye Odette, a souligné que ce geste s’inscrit dans le cadre du partenariat entre RENFORT et DANA, tous deux travaillant à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition.
« Cette rencontre marque la signature du certificat de remise officielle des motos au projet DANA. Elle s’inscrit dans le cadre des efforts conjoints pour renforcer la lutte contre la malnutrition au Tchad », a-t-elle précisé.
Une Collaboration Interministérielle Saluée
Le Professeur Mahamat Béchir, représentant du projet DANA, a exprimé sa reconnaissance au nom du Ministère de la Santé publique et de ses partenaires, notamment le Fonds International de Développement Agricole (FIDA), qui finance RENFORT.
Il a insisté sur la collaboration exemplaire entre le Ministère de l’Agriculture (tutelle de RENFORT) et le Ministère de la Santé (tutelle de DANA). Il a rappelé que la dimension nutritionnelle est systématiquement intégrée dans les activités liées à la sécurité alimentaire, en particulier par des actions de sensibilisation et d'éducation nutritionnelle auprès des femmes et des enfants.
Le Professeur Mahamat Béchir a garanti que les motos seront utilisées à bon escient par les équipes, assurant qu’elles « faciliteront les déplacements sur le terrain et renforceront l’efficacité des interventions ».