Tchad : Le Projet RePER recrute un Consultant pour des études de faisabilité technique et socio-économique

Le Gouvernement de la République du Tchad a reçu un financement du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) en vue de financer le coût de la mise en œuvre du Projet de Renforcement de la Productivité des Exploitations agropastorales familiales et Résilience (RePER). Il se propose d’utiliser une partie des sommes accordées pour financer le contrat des Cabinets/Bureaux chargés des études de faisabilités techniques et socio-économiques des sites d’aménagements hydro-agricoles dans la zone d’intervention du projet.



Dans la perspective de constituer une short-liste des Cabinets/Bureaux à consulter ultérieurement pour la réalisation des services décrits ci-dessous, le Secrétariat Général du ministère de la Production et de la Transformation Agricole invite par le présent avis, les Cabinets/Bureaux d’Études remplissant les conditions requises, à présenter une manifestation d’intérêt.



Il s’agit de :



Études de faisabilité techniques (Avant-projet Sommaire, Avant-projet détaillé et DAO), organisationnelle et environnementale de 20 sites pour la réalisation des seuils d’épandages des crues et autres ouvrages hydro agricoles afin de permettre aux couches des populations les plus vulnérables d’entreprendre des activités de contre saison ;

Études de faisabilités techniques d’aménagement maraicher sur les sites des villages des Provinces du Guéra, Salamat, Batha et Chari-Baguirmi, en vue de mettre en place des systèmes d’irrigation innovants (Irrigation californienne ou par aspersion) ;

Études de faisabilité technique (Avant-projet Sommaire, Avant-projet détaillé et DAO)

de cinq (5) mini barrages dans les départements du Guéra, Abtouyour et Dababa et quatre (4) mares dans les départements du Guéra, Province di Guéra, Aboudéïa (Salamat) et Dourbali (Chari Baguirmi) ;



Études de faisabilités techniques (Avant-projet Sommaire, Avant-projet détaillé et DAO) de 198,51 linéaires des pistes rurales dans les départements de Dourbali, Baguirmi et Aboudeïa.



Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour les prestations décrites ci-dessus en fournissant les informations prouvées qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations (la nature des activités du candidat et le nombre d’années d’expériences, les qualifications du candidat dans le domaine des prestations et notamment les références concernant l’exécution des marchés analogues, les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels).



Les quatre (4) études sont indépendants. Une même Entité ne pourra pas être présélectionnée pour plus de deux études. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.



Une liste des candidats (au moins trois (03) et au plus (06)) présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité-coût).



La sélection sur la liste restreinte tiendra compte des critères ci-après :



Critères Note pondérée pour le critère Nature des activités du candidat et relation avec le domaine des prestations [25] Nombre d’années d’expériences [20] Qualifications du candidat dans le domaine des prestations similaires [40] Qualifications générales/qualité de personnels professionnels [15] Total [100]