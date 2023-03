Tchad : Le Projet RePER recrute un Consultant pour une étude APS et APD de marchés à bétail (AMI n°066)

Les services prévus au titre de ce marché consistent à réaliser les études techniques (APS et APD) et la confection des dossiers d’appels d’offres (DAO) pour la construction de deux (2) marchés à bétail à Noukou dans la Province du Kanem et à Bagassola ou à Dibinitchi dans la Province du Lac.Le Consultant établira, sa mission conformément aux normes techniques en vigueur et selon le respect des règles de l’art. Les prestations devront être menées en concertation permanente avec les acteurs concernés. A ce titre, il doit se rapprocher des institutions susceptibles de détenir les informations (maître d’ouvrage, autorités administratives, services déconcentrés de l’État, acteurs concernés ONG, société civile, populations etc.).Dans la perspective de constituer une shortliste des Cabinets/Bureaux à consulter ultérieurement pour exécuter lesdites prestations, le Secrétaire Général du Ministère de la Production et de la Transformation Agricole, invite les Bureaux d’Études/Cabinets intéressés et remplissant les critères de qualification à présenter une manifestation d’intérêt. Ceux-ci doivent produire les informations sur leur capacité et expérience dans des missions comparables démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations envisagées (documentation du Bureau d’Études/Cabinet, copies des marchés de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité du personnel clé).Seuls les Bureaux d’Études/Cabinets retenus à l’issue de l’analyse des dossiers recevront les termes de référence de la mission. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Cabinet/Bureau d’Études n’implique aucune obligation de la part du Client de l’inclure dans la liste restreinte.Les Bureaux d’Études/Cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Coordination Technique du Projet SD3C, à N’Djamena, Tél : (235) 66.28.24.46, E-mail : g.aristide@fidatchad.org , aux heures d’ouverture des bureaux.Les dossiers de Manifestation d’Intérêt doivent être déposés par courrier, sous plis fermé, au Secrétariat du Programme de Coopération Tchad-FIDA, à N’Djamena, BP. 3129, Tél : (235) 66.29.70.25, au plus tard,et porter expressément la mention « Recrutement d’un Bureau d’Études/Cabinet pour les études APS/APD pour la construction des marchés à bétail ».Veuillez télécharger ci-dessous, la copie intégrale de l'Avis à Manifestation d'Intérêt.