TCHAD

Tchad : Le Rectorat de l’Est presse les établissements privés d’améliorer la qualité de l’enseignement


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 1 Novembre 2025


Ce jeudi 30 octobre 2025, le Recteur de l’Académie de l’Éducation Nationale de l’Est, le Professeur Daouda Ahmat Mahamat, a présidé une importante réunion au siège du Rectorat à Abéché. La rencontre a rassemblé 41 participants, incluant les responsables des établissements moyens et secondaires privés (conventionnés et laïques) de la commune.


  Parmi les officiels présents : le Délégué Provincial de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique du Ouaddaï, l’Inspecteur départemental de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique de Ouara, le Coordinateur du pool des inspecteurs de la province du Ouaddaï, et le Responsable des ressources humaines de la Délégation provinciale.

 
L’objectif principal était de faire le point sur les défis rencontrés par ces établissements privés, engagés aux côtés de l’État dans la formation, et d’évaluer leurs performances scolaires, notamment celles du baccalauréat 2025.
 
Le Recteur a félicité les établissements ayant obtenu de bons résultats, mais a adressé des consignes fermes à ceux dont les taux d’échec restent élevés, les invitant à redresser la situation sous peine de retrait d’autorisation et de fermeture.

 
Le Professeur Daouda Ahmat Mahamat a exigé des promoteurs d’écoles aux résultats jugés insuffisants de remanier leurs équipes administratives et de recruter des enseignants qualifiés. Il a rappelé que le passage en classe supérieure doit être justifié par une moyenne d’au moins 10/20, conformément aux règles en vigueur.

 
Le Recteur a également dénoncé la pratique des frais d’inscription excessifs dans certains établissements médiocres, les sommant soit de réviser ces frais à la baisse, soit d’améliorer la qualité de l’enseignement.

 
De plus, il a ordonné la fermeture des classes de second cycle comptant moins de dix élèves, avec transfert des étudiants vers des établissements mieux structurés.

 
Enfin, le Recteur a encouragé la collaboration étroite avec les inspecteurs de pool et a réaffirmé la volonté de l’Académie de suivre, évaluer et appuyer les enseignants de tous les établissements de la province du Ouaddaï.

 
Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de renforcement de la qualité de l’éducation et de la bonne gouvernance scolaire prônée par le Ministère de l’Éducation Nationale.


