Tchad : Le Réseau des Organisations des Jeunes du Moyen Chari annonce une grève sans engin dans toute la province du 26 au 28 octobre

Dans ce point de presse, le président dudit réseau, Tougondjidé Leonard, a exprimé son soutien au combat légitime du Gouverneur Ousmane Brahim Djouma contre certains commerçants qui s’enrichissent sur le dos de la population. Par ailleurs, il a ajoute que le Réseau des Organisations des Jeunes du Moyen demande à toutes les couches socioprofessionnelles de la province d’observer une deux sans véhicule allant du 26 au 28 octobre 2023.



Pour finir, Tougondjidé Leonard demande à toute la jeunesse du Moyen-Chari d’être vigilante et aux associations des consommateurs d’aider le gouverneur dans cette lutte et sollicite également la coopération des enseignants de la Grande Sido, dans un esprit de compréhension, en demandant la reprise des cours mais sans utilisation de véhicules, pour soutenir les efforts du Général Ousmane Brahim Djouma dans l’intérêt du présent et de l’avenir de la province.