Tchad : Le SET appelle à un respect scrupuleux de la grève à partir de ce mardi

Le Syndicat des Enseignants du Tchad a récemment appelé tous les enseignants du pays à observer scrupuleusement la grève lancée par les plateformes syndicales. Cette grève, qui se déroulera du mardi 20 au lundi 26 février 2024, vise à revendiquer de meilleures conditions de travail et protester contre l’augmentation du prix du carburant.



Le SET, en tant qu'organe représentatif des enseignants tchadiens, joue un rôle essentiel dans la défense des droits et des intérêts de cette profession. Face aux difficultés auxquelles sont confrontés les enseignants chaque jour, il est primordial que leurs préoccupations soient entendues et prises en compte.



La grève nationale qui se tiendra pendant ces six jours est une occasion pour les enseignants de faire valoir leurs revendications légitimes.