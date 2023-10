Tchad : Le SET provincial de Ouaddaï commémore la journée des enseignants

La 29ème édition de la journée mondiale des Enseignants est célébrée cette année sous le thème "Les enseignants dont nous avons besoin pour l'enseignement que nous voulons : l'impératif mondial pour en finir avec la pénurie d'enseignants(e)".



Cette festivité a vu la présence du Recteur de l'académie de l'est, le Pr. Daouda Ahmat, du Maire Adjoint de la 3ème commune, Daoud Doungous Taguilo, représentant le Gouverneur de la province, du Secrétaire Général du SET du Ouaddaï, des chefs des services éducatifs et d'autres invités.



Après le mot de bienvenue du président du comité d'organisation de cette journée dans le Ouaddaï, Abdoulaye Bichara, le secrétaire général provincial du SET, Mahamat Youssouf, a tout d'abord rappelé à l'assistance l'importance de cette journée dédiée aux enseignants, pour réfléchir sur les conditions de leur travail. Il a ensuite demandé à ses collègues enseignants de respecter leurs engagements envers la fonction publique, les exhortant à être assidus dans l'accomplissement de leur tâche quotidienne. Enfin, il a appelé les autorités du pays à répondre à leurs revendications longtemps oubliées, soulignant que c'est l'enseignant qui forme tous les cadres du pays.



Les enseignants ont formulé une série de recommandations, demandant au gouvernement de tenir ses engagements en payant les arriérés de salaires (AGS) et les indemnités impayés des années précédentes, de lever le gel des avancements et reclassements, ainsi que de mettre fin à la suspension des autorisations d'études.



Le maire Daoud Doungous Taguilo a félicité les enseignants et promis de transmettre leurs doléances et recommandations aux autorités compétentes.