Tchad : Le SGG lance des projets structurants pour une gouvernance plus efficace

Ces initiatives visent à renforcer la transparence, l'efficacité et l'accessibilité des services publics. La ministre secrétaire générale du gouvernement, Dr Ramatou Mahamat Houtouin, a présenté ces projets et leur impact sur la gouvernance publique et le quotidien des citoyens. Elle a souligné le rôle crucial que le SGG entend jouer dans le contexte de transformation actuelle du Tchad.





Les projets s'articulent autour de cinq axes principaux :



Mise en place d'une plateforme numérique pour le suivi de la mise en œuvre du Programme Politique Quinquennal (PPQ).

Sécurisation et dématérialisation des archives gouvernementales de 1958 à nos jours.

Digitalisation du Journal Officiel de la République.

Renforcement de l'efficacité administrative.

Amélioration de la communication interne et externe du SGG.







Le Représentant résident du PNUD au Tchad, Kamil Kamaludeen, a exprimé que ce projet permettra de rationaliser le processus, d'améliorer la prestation des services et d'assurer une plus grande participation des citoyens en intégrant des technologies de pointe. Il a affirmé :



"Nous sommes déterminés à apporter notre expertise, nos ressources et notre soutien indéfectible pour travailler ensemble à la réalisation de ces objectifs stratégiques."





Le Premier ministre, Ambassadeur Allah-Maye Halina, a félicité l'équipe du SGG pour son travail remarquable au sein du gouvernement. Il a souligné l'urgence d'opérer des réformes dans l'administration publique, afin d'entrer dans une nouvelle ère digitale. Il a assuré que la concrétisation des projets structurants constituera un véritable progrès pour faire face aux défis de gouvernance multiples et multidimensionnels.



Ce lancement représente un engagement fort du gouvernement tchadien vers une administration moderne, efficace et accessible, en phase avec les exigences contemporaines.