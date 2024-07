Tchad : Le SYNAST déploie ses cellules de base à N'Djamena et dans les provinces

La cérémonie d'installation de la cellule de base du Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l'Enfant (CHU-ME) a servi de cadre à ce lancement officiel. Cet événement solennel s'est déroulé en présence de Mme Aziza Bachar, Vice-présidente du SYNAST, d'une délégation conséquente de militants et membres du syndicat du CHU-ME, ainsi que des représentants du bureau exécutif national du SYNAST.



L'installation des cellules de base s'est effectuée conformément aux statuts et règlements du SYNAST, suivant un processus rigoureux et transparent. Les membres des différentes cellules ont été désignés à l'issue d'assemblées générales organisées au sein de chaque structure sanitaire concernée. Ces instances, composées d'individus dévoués et engagés, auront pour mission de relayer les préoccupations des agents de santé auprès des instances dirigeantes du syndicat et de contribuer à la promotion de leurs droits fondamentaux.



A l'occasion de cette cérémonie, Mme Daché Boukar, nouvellement élue Présidente de la cellule de base du CHU-ME, a pris la parole pour souligner l'importance capitale du dialogue social et de la concertation dans le processus de défense des droits des agents de santé. Elle a également mis en exergue le rôle prépondérant que ces derniers jouent dans le système de santé tchadien, en tant que maillons essentiels de la chaîne de soins.



Prenant acte de la mobilisation exemplaire des membres du CHU-ME, M. Aimé Aissadji Bona, Secrétaire Général Adjoint du SYNAST, a adressé ses félicitations et ses remerciements à l'ensemble de l'équipe. Il a ensuite insisté sur la nécessité d'instaurer une collaboration étroite et constructive entre le bureau de la cellule de base et les responsables du CHU-ME, en vue de favoriser un climat de dialogue et de confiance mutuelle.



L'installation des cellules de base du SYNAST à travers le Tchad constitue une avancée majeure dans le paysage syndical du pays. Elle permettra au SYNAST de renforcer sa représentativité, d'étendre son champ d'action et de mieux répondre aux aspirations légitimes des agents de santé tchadiens. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de modernisation et de professionnalisation du SYNAST, résolument engagé dans la défense des droits et intérêts de ses membres et dans la construction d'un système de santé performant au service de tous les Tchadiens.