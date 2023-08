Tchad : Le Sultanat du Dar-Ouaddaï offre des vivres aux réfugiés soudanais

Sa Majesté Cherif Abdelhadi Mahadi, Sultan du Dar-Ouaddaï, a évoqué le vivre ensemble et la cohabitation pacifique entre les communautés. Il a rappelé que les peuples tchadien et soudanais étaient deux peuples amis et frères, liés par l'histoire et la géographie. Il a souligné que cette assistance n'était ni la première ni la dernière en faveur des frères réfugiés soudanais.



En recevant officiellement ces vivres et produits essentiels, le premier responsable du département d'Assoungha, Ali Mahamat Sibeye, a félicité le Sultanat du Ouaddaï pour cette contribution si importante en faveur des réfugiés. Il a évoqué les questions de sécurité dans la zone, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Il a rappelé que le Tchad était un pays de paix. Il a également appelé le comité en charge de la distribution dans le site des réfugiés à effectuer une distribution adéquate aux bénéficiaires.