Tchad : Le Syndicat des Médecins (SYMET) lance un préavis de grève d'une semaine à Partir du 20 Octobre

Le président du syndicat, Dr Moussa Kalli, a affirmé que les problèmes des médecins sont bien connus, en raison des mauvaises conditions de travail. Il a souligné que, malgré des exigences de résultats de la part des hautes autorités, les médecins exercent dans des conditions inappropriées.
Le SYMET a lancé un préavis de grève d'une semaine, qui prendra effet à partir du 20 octobre 2025. Les médecins réclament :
Préavis de Grève
- Révision de leur statut
- Harmonisation des primes
- Paiement des arriérés de salaire
- Primes de logement
- Meilleures conditions sécuritaires sur le terrain
Les principales exigences du SYMET incluent :
Exigences du SYMET
- Application immédiate et effective du statut particulier des médecins.
- Paiement des salaires impayés des nouveaux intégrés, ainsi que le règlement de tous les arriérés et primes non versés.
- Garantie de la sécurité des médecins dans l'exercice de leur fonction, face aux menaces croissantes.
- Paiement régulier et harmonisé des primes (garde, consultation, intéressements) dans toutes les structures sanitaires.
- Libération des locaux des médecins.
- Implication du SYMET dans toutes les phases d’élaboration de la politique sanitaire du pays.
- Implication du SYMET dans tous les conseils d'administration des hôpitaux.