TCHAD

Tchad : Le Syndicat des Médecins (SYMET) lance un préavis de grève d'une semaine à Partir du 20 Octobre


Alwihda Info | Par Richard Korhassem - 19 Octobre 2025


Ce samedi 18 octobre 2025, le Syndicat des Médecins du Tchad (SYMET) tient sa grande assemblée générale au sein de son siège.


  Le président du syndicat, Dr Moussa Kalli, a affirmé que les problèmes des médecins sont bien connus, en raison des mauvaises conditions de travail. Il a souligné que, malgré des exigences de résultats de la part des hautes autorités, les médecins exercent dans des conditions inappropriées.



Préavis de Grève

Le SYMET a lancé un préavis de grève d'une semaine, qui prendra effet à partir du 20 octobre 2025. Les médecins réclament :
  • Révision de leur statut
  • Harmonisation des primes
  • Paiement des arriérés de salaire
  • Primes de logement
  • Meilleures conditions sécuritaires sur le terrain
De plus, ils dénoncent la mauvaise gestion des hôpitaux publics et interpellent le gouvernement à agir rapidement.



Exigences du SYMET

Les principales exigences du SYMET incluent :
  1. Application immédiate et effective du statut particulier des médecins.
  2. Paiement des salaires impayés des nouveaux intégrés, ainsi que le règlement de tous les arriérés et primes non versés.
  3. Garantie de la sécurité des médecins dans l'exercice de leur fonction, face aux menaces croissantes.
  4. Paiement régulier et harmonisé des primes (garde, consultation, intéressements) dans toutes les structures sanitaires.
  5. Libération des locaux des médecins.
  6. Implication du SYMET dans toutes les phases d’élaboration de la politique sanitaire du pays.
  7. Implication du SYMET dans tous les conseils d'administration des hôpitaux.

 

L'assemblée générale du SYMET met en lumière les défis auxquels font face les médecins au Tchad et souligne l'importance d'une réponse rapide et efficace du gouvernement pour résoudre ces problèmes cruciaux.


