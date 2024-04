Tchad : Le bureau de soutien Al-Kanemi soutient Mahamat Idriss Deby pour la présidentielle

Ce samedi 13 avril 2024, le bureau de soutien Al-Kanemi a lancé officiellement ses activités et installé les membres de sa coordination, en vue de soutenir la candidature de Mahamat Idriss Deby Itno, représentant la Coalition pour un Tchad Uni, pour la présidentielle du 6 mai prochain. La cérémonie s'est tenue au Palais des Arts et de la Culture, en présence de figures notables telles que la secrétaire générale adjointe chargée de la Mobilisation du MPS, Mme Awatif Ousman Ali Fadel, et d'autres membres éminents de la coalition.



Le président du comité d'organisation, Abdramane Moussa, a affirmé l'engagement d'Al-Kanemi à appliquer le programme de la coalition pour un Tchad Uni afin de soutenir résolument Mahamat Idriss Deby Itno. Abakar Mahamat Tahir, chef de file provincial pour la coalition, a souligné l'importance de cette première rencontre qui a formalisé le bureau de soutien et appelé à une mobilisation massive pour l'arrivée du candidat prévue le 17 avril dans le Kanem.



Le coordinateur national du bureau de soutien Al-Kanemi, Ali Mahamat Adoum, a rendu hommage au candidat pour sa résilience et a encouragé à une participation enthousiaste des militants pour garantir un vote massif. Le Général Ousman Brahim Djouma, président d'honneur du bureau, a exprimé sa fierté pour l'engagement des membres du Kanem envers le MPS et a souligné la nécessité de mener des campagnes de sensibilisation efficaces sur les procédures de vote.



L'installation des membres de la coordination nationale d'Al-Kanemi a été officialisée par Abakar Rozi Teguil, chargé des bureaux de soutien de la coalition, qui a réaffirmé que Mahamat Idriss Deby Itno était le candidat idéal pour diriger le pays.



Mme Awatif Ousman Ali Fadel a conclu en invitant les militants à participer activement au grand meeting du 14 avril 2024 à la Place de la Nation, pour lancer la campagne du candidat de la coalition, témoignant ainsi de leur soutien indéfectible.