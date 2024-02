Tchad : Le carton rouge de Wakit Tama contre la hausse des prix du carburant

La plateforme politique Wakit Tama condamne ces décisions qui aggravent la cherté de la vie, surtout à l'approche du Ramadan. Les autorités de transition sont accusées de mettre en scène des mesures insuffisantes pour soulager la population, qui subit les coûts indirects de cette hausse, notamment dans les transports et pour l'utilisation de générateurs électriques.



Dans la ville de N'Djamena, l'accès à l'eau potable est déjà un problème, avec certaines communes dépourvues de service de la Société Nationale des Eaux (SNE) et dépendantes de l'utilisation de pompes, exacerbant ainsi la précarité des citoyens face à cette augmentation soudaine des prix.



Wakit Tama donne au gouvernement une semaine pour revoir sa décision sur les prix du carburant, sous peine de prendre des mesures strictes. "Assez c'est assez. Les responsables de cette oppression et de la corruption dans le pays doivent prendre leurs responsabilités", a ajouté Zakaria Adoum Zakaria.



La hausse du coût de la vie impacte directement le quotidien des Tchadiens, augmentant le prix des biens et services essentiels et réduisant leur pouvoir d'achat. Wakit Tama insiste : si la question du prix de l'essence n'est pas résolue rapidement, les autorités devront assumer les conséquences de leur inaction.