Tchad: Le chef de mission pour la coalition "Oui "dans le département d'Itou, Hadre Ardja, appelle à choisir l'État Unitaire fortement décentralisé

Abdoulaye Djimino, le délégué départemental d'Itou et président du comité d'organisation de la cérémonie, an exprimé sa satisfaction quant à la réussite de la cérémonie et an exprimé sa joie de recevoir des invités de marque dans son département. Il a exprimé ses vifs encouragements à ses citoyens de soutenir le projet de constitution récemment élaboré.



Selon Zenab Souleymane Djibril, la deuxième vice-présidente de la commission chargée de la communication pour l'Ennedi Est, cette visite a été organisée dans le but de sensibiliser la population et de la pousser à choisir un État unitaire décentralisé, ce qui, selon elle, contribuera au développement de la localité. Elle a déclaré que la seule chose qui déterminera la victoire du Oui sur le Non sera la volonté de la population.



Ali Banda, vice-président de la coalition Oui pour la province de l'Ennedi Est, a déclaré que cette mission d'encourager la population à voter Oui découle des mérites et du contenu du projet de constitution. Il a souligné le récent texte constitutionnel, qui, selon lui, tire des leçons du passé et tient compte des résultats du DNIS.



Hadre Ardja, qui est le chef de mission de la coalition Oui dans le département d'Itou, an exprimé son désir conscient de faire un choix en faveur d'un État unitaire décentralisé lors de l'élection référendaire prévue. Il a souligné que nous votons en faveur de la paix, de la stabilité et de l'unité nationale.