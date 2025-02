Tchad : Le ciel reste perplexe, le nouveau roman engagé d’Emmanuel Djekadom Mbaïnadji

L’œuvre vient enrichir la littérature tchadienne, en offrant une analyse profonde et réaliste des défis quotidiens des jeunes au Tchad. La cérémonie, marquée par une séance de dédicace, a rassemblé plusieurs personnalités du monde littéraire et intellectuel, notamment des poètes, slameurs, écrivains, ainsi que Mbernodji Sosthène, qui a apporté une lecture critique de l’ouvrage. Le roman est préfacé par Clément Abaïfouta et publié aux Éditions du Printemps (Bénin).



Divisé en six chapitres et comptant 62 pages, le roman nous plonge dans la vie de Béramgodo, un jeune tchadien confronté aux réalités de l’éducation, de l’emploi, de l’amour et de la politique.



Dès l’incipit, l’histoire s’ouvre à Moundou, où Béramgodo rencontre Némadjilem lors de la rentrée scolaire. Leur histoire d’amour, empreinte de sensibilité, est rapidement mise à l’épreuve par les contraintes sociales et économiques.



Après avoir obtenu son baccalauréat, Béramgodo poursuit ses études au Tchad, tandis que Némadjilem part en France. Leur projet de mariage se heurte aux aspirations sociales et aux pressions familiales, notamment le refus des parents de Némadjilem, qui ne veulent pas voir leur fille épouser un simple comptable.



L’ouvrage aborde également des thèmes majeurs tels que :

- La désillusion post-universitaire et les difficultés d’insertion professionnelle.

- Le cybercrime et les arnaques en ligne, à travers une tentative d’hameçonnage dont est victime Béramgodo.

- La répression des manifestations et l’exil politique, qui marquent un tournant décisif dans la vie du protagoniste.



Après avoir été blessé lors d’une manifestation et avoir vécu un accident, Béramgodo prend le chemin de l’exil. Mais une lettre de son ami Abdoulaye l’encourage à revenir pour mener un combat politique, marquant ainsi la fin du roman.



Avec ce deuxième ouvrage, Emmanuel Djekadom Mbaïnadji s’impose comme une voix engagée dans la littérature tchadienne. Il utilise une narration fluide et des descriptions réalistes pour offrir un témoignage saisissant sur les espoirs et les désillusions d’une jeunesse en quête d’un avenir meilleur.