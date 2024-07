Tchad : Le code d'hygiène révisé après des échanges fructueux

Le secrétaire général du ministère de la santé publique, M. Dabsou Guidaoussou, a salué la qualité des échanges et l'implication des participants. Il a souligné l'importance capitale de ce code d'hygiène pour la santé de la population tchadienne, faisant partie des priorités de la politique du chef de l'État, Mahamat Idriss Deby Itno.



Des recommandations pour une mise en œuvre réussie



M. Guidaoussou a demandé à la coordination de la police sanitaire d'élaborer un plan de mise en œuvre concret des recommandations issues de l'atelier. Il a également invité les participants à partager les conclusions de l'atelier avec leurs hiérarchies respectives pour une appropriation commune du nouveau code d'hygiène.



Plus de crédibilité pour les conclusions



Les différentes parties prenantes ont souhaité que les conclusions de l'atelier soient prises en compte et que le nouveau code d'hygiène soit mis en œuvre de manière effective. Elles ont également plaidé pour une plus grande crédibilité et considération de leurs contributions.



Un nouveau code pour une meilleure santé au Tchad



L'adoption et la mise en œuvre effective de ce code d'hygiène révisé devraient contribuer à améliorer la santé publique au Tchad. Il permettra de renforcer la prévention des maladies, de garantir la sécurité sanitaire des aliments et de l'eau, et de mieux protéger l'environnement.