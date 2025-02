Tchad : Le conseil communal de Kélo entre en fonction

La cérémonie a débuté par la présentation des conseillers communaux, suivie du discours d’installation du préfet. Dans son allocution, Doud Souleymane Ousmane a rappelé que le rôle du conseil municipal est de guider la collectivité vers un avenir meilleur, en s’appuyant sur les valeurs de justice, d’équité et de solidarité. Il a insisté sur les grands enjeux du mandat, qui consistent à servir l’intérêt général, répondre aux attentes des citoyens et travailler au bien-être de tous, en particulier des plus vulnérables.



Le préfet a également souligné que le rôle du conseil communal ne se limite pas aux délibérations, mais implique également d’être des acteurs du changement, à l’écoute des préoccupations des habitants et capables de proposer des solutions innovantes aux défis rencontrés par la commune.



Le numéro 1 du département a exhorté les nouveaux élus à renforcer les liens entre les institutions, les autorités locales et les acteurs de la société civile. Il a insisté sur l’importance de l’unité, de la coopération et du dialogue pour garantir une gestion efficace de la commune.



Le conseil communal de Kélo est dominé par le Mouvement Patriotique du Salut (MPS), qui détient 9 sièges, suivi de :



Viva-RNDP : 3 sièges

RNDT-Le Réveil : 2 sièges

PDI : 1 siège

Coalition Canne à Sucre : 1 siège

MERCI : 1 siège

CEPEC/K : 1 siège



La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance conviviale, avec une photo de famille, symbole de l'engagement collectif des élus pour le développement de la commune.