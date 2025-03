Tchad : Le directeur des Examens et Concours de l'ONECS mène une mission de supervision de l'enrôlement biométrique des candidats au baccalauréat 2025

Visites des Centres d'Enrôlement

Sarh

Maro

Danamadji



Remerciements et Encouragements

Le 25 mars 2025, Dr. Abakar Mahamat Hassaballah, Directeur des Examens et Concours de l'ONECS, a clôturé sa mission de supervision de l'opération d'enrôlement biométrique des candidats au baccalauréat dans la zone méridionale du pays.Dans le cadre de cette mission, le Chef de mission s'est rendu dans plusieurs localités qui ont servi de centres d’opération, à savoir :Lors de ces visites, Dr. Hassaballah a pu observer le bon déroulement de l'enrôlement des candidats. Les équipes techniques déployées sur le terrain ont réalisé un travail exceptionnel, permettant de mener à bien cette opération en un temps record.À l'issue de sa mission, Dr. Abakar Mahamat Hassaballah a exprimé sa gratitude envers les équipes pour leur engagement et leur efficacité. Il les a encouragées à maintenir cet élan afin de garantir que l’ONECS atteigne ses objectifs pour l'année 2025.Cette mission a été un succès et témoigne de l'engagement de l’Office National des Examens et Concours dans l'amélioration du processus d’organisation des examens et concours au Tchad. L'enrôlement biométrique représente un pas important vers une gestion plus fiable et sécurisée des candidatures, renforçant ainsi la transparence et l'intégrité des examens au Tchad.