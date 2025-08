Selon les artistes, l'objectif de cette tournée est de mettre en valeur la richesse et la diversité culturelle du pays. Chaque étape sera l'occasion de partager leur musique tout en mettant en lumière les identités locales.





L'aventure musicale s'achèvera par un grand concert à N'Djamena le 1er novembre 2025. Cette initiative ambitieuse promet de marquer les esprits et de renforcer le lien entre la musique et les traditions tchadiennes.